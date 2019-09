Ein Sportlerleben voller Triumphe: Meilensteine des Marcel Hirscher

9. März 2007: Marcel Hirscher krönt sich auf der Hermann-Maier-Weltcup-Rennstrecke von Flachau zum Junioren-Weltmeister im Riesentorlauf und ergattert damit einen Startplatz im Weltcup.

TT-ePaper gratis testen Jetzt kostenlos TT-ePaper lesen, das Test-Abo endet nach 4 Wochen automatisch mehr erfahren Ich bin bereits Abonnent Schritt 1 / 3 In nur 30 Sekunden gelangen Sie zum kostenlosen Test-Abo. E-Mail-Adresse eingeben Weiter

17. März 2007: Hirscher mischt beim Saisonfinale in Lenzerheide erstmals im Konzert der Großen mit. Er fährt im Riesentorlauf auf Platz 24.

Die erste Goldmedaille: Hirscher bei der Junioren-WM 2007. - gepa

9. März 2008: Erster Podestplatz im Weltcup. Hirscher fährt im Slalom von Kranjska Gora hinter Sieger Manfred Mölgg und Ivica Kostelic auf Rang drei.

Februar 2009: Sein erster Antritt bei einer WM bleibt ohne Medaille. Im Riesentorlauf schrammt er als Vierter nur um 7/100 an Bronze vorbei.

13. Dezember 2009: 20-jährig jubelt der Salzburger im Riesentorlauf über seinen ersten Sieg im Weltcup.

6. Februar 2011: Unsanft gebremst: Hirscher stürzt im Riesentorlauf von Hinterstoder und zieht sich dabei einen Kahnbeinbruch zu. Die Saison ist vor dem Höhepunkt WM vorbei.

Jänner 2012: Eine SMS, löst die sogenannte „Einfädler-Affäre“ aus. Hirscher soll bei seinen Siegen in Zagreb und Adelboden eingefädelt haben, was auch durch Zeitlupen mit x-facher Vergrößerung nicht eindeutig belegt werden kann. Ivica Kostelic gießt mit Sticheleien in Kitzbühel zusätzlich Öl ins Feuer. Die Versöhnung findet öffentlichwirksam in Schladming statt.

17. März 2012: Früher als erwartet folgt Hirscher Benjamin Raich als bis dahin letztem ÖSV-Gesamtweltcupsieger nach. Er wird danach weitere sieben große Kugeln in Serie holen.

17. Februar 2013: Hirscher wird zum Sporthelden der Nation: Er gewinnt den die Heim-WM in Schladming abschließenden Slalom und „erlöst“ damit die bis dahin ohne Goldmedaille gebliebene Skination.

Februar 2014: Späte Erleichterung in Sotschi. Hirscher wird im Olympia-Riesentorlauf nur Vierter, gewinnt nach Aufholjagd im Slalom aber Silber.

Bei den Spielen in Pyeongchang wurde der Traum von Olympia-Gold Realität. - gepa

22. Februar 2015: Im zweiten Slalom-Durchgang des Nachtslaloms von Madonna di Campiglio stürzt unmittelbar hinter Hirscher eine Kamera-Drohne auf die Piste. Ein Schockmoment, der knapp ohne Folgen bleibt.

März 2015: Die Weltcupsaison endet mit Hirschers viertem Gesamtsieg in Folge. Das ist vor ihm noch niemandem gelungen.

Februrar 2017: Hirscher als Medaillenhamster. Bei der WM in St. Moritz holt er zweimal Gold (Riesentorlauf, Slalom) und Silber in der Kombination. Die Weltcup-Saison endet mit dem sechsten Gesamtsieg und dem Technik-Double aus Riesentorlauf und Slalom triumphal.

August 2017: Hirscher zieht sich bei einem Trainingssturz am Mölltaler Gletscher einen Knöchelbruch zu, muss sein Vorbereitungsprogramm auf den Olympia-Winter extrem verkürzen.

3. Dezember 2017: Er schafft das Sensations-Comeback. 108 Tage nach seinem Knöchelbruch gewinnt Hirscher den Riesentorlauf von Beaver Creek. Er schlägt gleich im zweiten Rennen nach seiner Verletzung zu.

28. Jänner 2018: Mit seinem 55. Weltcupsieg übertrifft Hirscher in Garmisch-Partenkirchen die österreichische Männer-Bestmarke von Hermann Maier.

Februar 2018: Das Erfolgspuzzle ist komplett. Hirscher krönt sich bei den Winterspielen von Pyeonchang mit Gold in Kombination und Riesentorlauf zum Doppelolympiasieger.

Der letzte Vorhang: Nach der achten großen Weltcupkugel in Serie macht Hirscher Schluss. - gepa

6. Oktober 2018: Hirscher wird erstmals Vater. Der Name des Sohns wird von der Öffentlichkeit geheim gehalten, Privates bleibt privat.

17. Februar 2019: Hirscher wird zum erfolgreichsten Athleten bei alpinen Ski-Weltmeisterschaften. Dank Gold im Slalom von Aare übertrifft der Salzburger mit nun sieben Gold- und vier Silbermedaillen Landsmann Toni Sailer (7/1/0) in der Allzeit-WM-Bestenliste der Herren.

4. September 2019: Abtritt am Höhepunkt. Hirscher geht mit 30 Jahren als zweifacher Olympiasieger, siebenfacher Weltmeister und achtfacher Gesamtweltcupsieger (67 Siege) in den Ski-Ruhestand.