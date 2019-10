Spendenaufruf auf Facebook: Matt erstattete Anzeige wegen Fake-Profils

Von Roman Stelzl

Flirsch – In einer Ski-Welt ohne Marcel Hirscher rückte der Tiroler Michael Matt in diesem Sommer mehr und mehr in den Fokus. Hungrig nach Erfolgen in der kommenden Saison stürzten sich viele auf den geplanten Um- und Aufstieg des 26-jährigen Flirschers zum Allrounder. Es folgten Anfragen, Geschichten, Fotoshootings – der heute präsentierte neue Kopfsponsor ist quasi die Draufgabe.