Seit 50 Jahren Ski-Weltcup in Lienz, aber die Zukunft ist ungewiss

Von Christoph Blassnig

Lienz – Im Jahr 1969 wurden in Lienz erstmals spektakuläre Ski-Weltcuprennen ausgetragen – und zwar nicht nur am Hochstein, sondern auch am Zettersfeld. Damen und Herren traten in den Läufen damals an. Der Hochstein, oft als Hausberg der Lienzer bezeichnet, blieb mit seinem Zielraum direkt am Stadtrand auch in der Folge eine willkommene Arena für Wintersportrennen. Legendär bleibt das spannende Duell, als der Österreicher Bernhard Gstrein im Jahr 1988 zum ersten Mal den übermächtigen Italiener Alberto Tomba bezwang. Zuschauer berichten heute noch von einem wahren Hexenkessel am Hochstein, als die beiden Skirennläufer um den Sieg kämpften.