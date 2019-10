Positive Schneekontrolle: In Sölden ist der Weltcup-Auftakt gesichert

Stimmen zur positiven Schneekontrolle in Sölden:

Markus Mayr (FIS Renndirektor): „Wenn man so will, können wir dunkelgrünes Licht geben. Die Bedingungen sind richtig toll, super zum Trainieren. Es wartet natürlich noch etwas an Arbeit, um alles für nächste Woche herzurichten. Ein Kompliment an alle für die sensationelle Trainingspiste, die den Athletinnen und Athleten aller Nationen zur Verfügung steht. Das ist nicht selbstverständlich."

Rupert Steger (ÖSV Eventmarketing): „Als Veranstalter freuen wir uns natürlich, dass es seitens der FIS grünes Licht gibt. Die Vorbereitungen mit dem erfahrenen Organisationsteam laufen sehr gut. Zusammen mit den Bergbahnen Sölden und dem Skiklub wurden hervorragende Arbeit geleistet und perfekte Bedingungen geschaffen. Nach den wirklich sehr guten Vorarbeiten freuen wir uns jetzt auf die Umsetzung und hoffen natürlich auch auf etwas Wetterglück, um alle zwei Rennen perfekt durchführen zu können."

Isidor Grüner (Streckenchef): „Die Vorbereitungen waren sehr lang. Wir haben bereits in der ersten September-Woche mit dem Ausbreiten der Depots begonnen. Wir hatten aber gute Temperaturen zur Nach-Beschneiung und haben jetzt wirklich top Verhältnisse für das Training. Jetzt werden wir noch dezent mit Wasser nacharbeiten, um für Samstag und Sonntag ideale und faire Rennbedingungen zu schaffen."

Bernadette Schild: „Die Piste íst schon richtig gut. Vielleicht noch ein bisschen Wasser, dann steht einem tollen Rennwochenende nichts mehr im Weg. Ich freue mich auf den Auftakt."