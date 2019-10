Alice Robinson: Vom anderen Ende der Welt ins Ski-Rampenlicht

Von Sabine Hochschwarzer

Sölden – Schon bei der WM im Feber in Are war Alice Robinson erstmals ins Scheinwerferlicht gefahren. Mit der schnellsten Laufzeit im zweiten Durchgang des Riesentorlaufs hatte sich die 17-Jährige von Rang 30 auf Platz 17 katapultiert. Mit dem Junioren-WM-Titel legte sie nach und stand dann beim Saisonfinale in Soldeu erstmals auch im Weltcup als Zweite am Podest. Seit ihrem sensationellen Triumph am Samstag in Sölden darf sie sich auch Weltcup-Siegerin nennen.

„Die Eltern haben alles für ihre Ausbildung getan, nicht als Trainer, aber sonst haben sie alles für die Tochter organisiert“, erklärt Robert Trenkwalder, der Robinsons Karriere seit 1. Oktober mit einem der Spezial-Projekte von Getränkehersteller Red Bull begleitet.

Der Tiroler, der auch Lindsey Vonn betreut, schwärmt von der Neuseeländerin. Für gewöhnlich würde er so junge Läufer noch nicht testen, die Zusammenarbeit mit Lindsey habe auch erst mit 19 Jahren begonnen, aber: „Für mich gibt es, wenn ich weit aushole, nur fünf Damen im Ski-Weltcup, die so einen Schwung wie Alice fahren.“ Der Rest müsse nun erst noch dazu kommen.

Die Saison über wird Robinson auf einem Stützpunkt in Italien trainieren, ein Abstecher nach Hause wäre zu viel Aufwand. „Ihre Eltern kommen aber zu Weihnachten vermutlich her“, weiß Trenkwalder. Grund zum Feiern gibt es jetzt schon.