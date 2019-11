Transfercoup: Innsbrucker Haie holen Stanley-Cup-Champion

Innsbruck — Damit hat nach dem 3:1-Sieg des HCI am Sonntag gegen Fehervar niemand gerechnet. Die Haie präsentierten am Montag mit Scott Darling einen Torhüter. Der 30-jährige US-Amerikaner, der 2014/15 mit den Chicago Blackhawks den Stanley Cup gewann, verstärkt die Innsbrucker für den Rest der Saison.

2015 jubelte Darling mit Chicago über den Stanley-Cup-Triumph. - Imago

„Ich kenne Scott ein bisschen, habe ihn im Sommer in Las Vegas getroffen. Letzte Woche bekam ich überraschend den Anruf und Scott fragte ob er bei uns spielen kann. Wir waren alle sehr überrascht, dachten nicht, dass es für uns leistbar wäre. Doch Scott will nur spielen und dann ging eben alles ganz schnell. Ich denke, dass wenn man die Chance hat so einen Namen nach Innsbruck zu holen und es im Budget ist, dann muss man diese Chance ergreifen. Es ist eine tolle Bereicherung für die Stadt, den Verein und die ganze Liga", gibt Headcoach Rob Pallin einen Einblick hinter die Kulissen des Transfers.

Darling wird bereits am Mittwoch in Innsbruck erwartet und nimmt für den Rest der Saison den Platz von Torhüter CJ Motte ein. „Wir hatten ein langes Gespräch mit CJ. Unsere Entscheidung haben wir uns wahrlich nicht leicht gemacht. Aber wenn man diese Möglichkeit bekommt, muss man sie einfach ergreifen. CJ ist ein guter Junge und ich möchte ihm an dieser Stelle, zum einen alles Gute für die Zukunft wünschen und zum anderen aber auch Danke sagen", erklärt Goalie-Trainer Mitch O'Keefe. (TT.com)