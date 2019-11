Innsbruck — Manuel Feller reist in knapp zwei Wochen als frischgebackener Papa zum Weltcup-Slalom der Herren in Levi (24.11.) an. Mit den Worten „Willkommen auf der Welt, kleiner Lio" gab der 27-Jährige am Montag auf Instagram die Geburt seines ersten Kindes bekannt. Das sollte dem Tiroler Technik-Spezialisten zusätzlichen Aufschwung für die neue Weltcup-Saison geben ... (TT.com)

Beitrag von Instagram Sobald Sie den Beitrag laden, werden Daten zwischen ihrem Browser und Instagram ausgetauscht. Nähere Infos dazu finden Sie in den Datenschutzbestimmungen von Instagram. Zustimmen und Anzeigen

Inhalte von Drittanbietern generell laden