Shiffrin triumphierte in Levi, Truppe jubelte über ersten Podestplatz

Levi - Mikaela Shiffrin hat am Samstag den Weltcup-Slalom in Levi gewonnen und ihren 61. Weltcup-Erfolg eingefahren. Die US-Amerikanerin verwies die Schweizerin Wendy Holdener auf Rang zwei (+1,78 Sek.), Dritte wurde Katharina Truppe, die erstmals in ihrer Karriere auf das Podest kam (+1,94). Die Halbzeitführende Petra Vlhova aus der Slowakei schied aus.

Die ÖSV-Damen setzten sich stark in Szene, Katharina Liensberger wurde Siebente, Katharina Huber Achte. Auch Franziska Gritsch (14.) und Katharina Gallhuber (15.) schafften den Sprung in die Top 15. (APA)



Slalom der Damen in Levi - Endstand: