Schild nach schwerer Verletzung: „Gedanken an Levi tun schon weh“

Von Sabine Hochschwarzer

Innsbruck – Es gibt Momente, da steht die Zeit scheinbar still. „Ich saß im Schnee und plötzlich zog alles nur noch an mir vorbei“, sagt Bernadette Schild. Vor drei Wochen war die 29-Jährige in Sölden gestürzt und hatte sich einen Kreuzbandriss im rechten Knie zugezogen. „Ich wusste gleich, was los ist. Der Schmerz war nur kurz und das Bewusstsein sofort da, dass die Saison in diesem Moment vorbei ist“, erzählt sie.