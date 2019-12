St. Louis fertigte Chicago ab, Erfolgslauf von Kane gestoppt

Titelverteidiger St. Louis hat die Chicago Blackhawks in der NHL auswärts 4:0 abgefertigt. Tormann Jake Allen hielt alle 38 Schüsse, dadurch stoppte er auch den 15 Spiele andauernden Punkte-Lauf von Chicagos Starstürmer Patrick Kane, der sechs Mal erfolglos auf Allens Gehäuse schoss. Für die Blues war es der vierte Sieg in Serie, Chicago verlor zum dritten Mal en suite. (APA)

NHL-Ergebnisse: Buffalo Sabres - New Jersey Devils 7:1, New York Rangers - Vegas Golden Knights 1:4, Detroit Red Wings - New York Islanders 1:4, Chicago Blackhawks - St. Louis Blues 0:4, Anaheim Ducks - Los Angeles Kings 4:2.