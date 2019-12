Nicole Schmidhofer holt ersten Saisonsieg für ÖSV-Damen

Lake Louise - Nicole Schmidhofer hat die zweite Weltcup-Abfahrt der Damen in Lake Louise gewonnen. Die Österreicherin, im Vorjahr in Kanada Siegerin beider Abfahrtsrennen, setzte sich am Samstag 0,13 Sek. vor US-Star Mikaela Shiffrin sowie Francesca Marsaglia (ITA) und Vortages-Siegerin Ester Ledecka (CZE) durch. Für Schmidhofer war es der vierte Weltcupsieg, drei davon sind ihr in Lake Louise gelungen.

Auch die zweite Abfahrt ging wegen Arbeiten an der Piste verspätet in Szene, dafür im Gegensatz zum Freitag aber vom Originalstart und damit über die volle Länge. Im Vergleich zum Vortag, als sie verärgerte Siebente geworden war, wurde Abfahrts-Weltcupsiegerin Schmidhofer diesmal im Lauf ihrer Fahrt immer schneller und sicherte nach allerdings längerem Bangen den ÖSV-Damen im sechsten Rennen den ersten Saisonsieg. Es war für Österreichs Speed-Damen der insgesamt 14. in Lake Louise.

Zweitbeste Österreicherin wurde Tamara Tippler, die nach 40 Läuferinnen auf Platz acht lag. Die Vortages-Dritte Stephanie Venier stürzte nach einem missglückten Sprung heftig in eine Sicherheitsplane am Streckenrand, konnte danach aber selbst ins Ziel fahren.

Abgeschlossen wird das Damen-Programm in Kanada am Sonntag mit einem Super-G.

Abfahrt der Damen in Lake Louise - Zwischenstand: