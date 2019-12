Kraft Zweiter hinter Stoch und auch neuer Weltcupführender

Engelberg – Olympiasieger Kamil Stoch hat am Samstag das Weltcup-Skispringen in Engelberg vor dem Salzburger Stefan Kraft gewonnen. Nur 1,7 Punkte fehlten dem nun in der Gesamtwertung führenden Ex-Weltmeister auf den Sieg. Der Deutsche Karl Geiger komplettierte als Dritter das Podest. Mit Daniel Huber auf Rang sieben landete noch ein weiterer ÖSV-Springer in den Top Ten. (APA)

Skispringen in Engelberg 1. Kamil Stoch (POL) 288,7 Punkte (138,0 m/136,0 m) 2. Stefan Kraft (AUT) 287,0 (134,5/137,5) 3. Karl Geiger (GER) 277,6 (133,5/135,0) 4. Ryoyu Kobayashi (JPN) 274,1 (130,0/134,5) 5. Marius Lindvik (NOR) 272,5 (133,0/134,0) 6. Johann Andre Forfang (NOR) 272,4 (132,5/132,5) 7. Daniel Huber (AUT) 268,6 (135,5/131,0) 8. Piotr Zyla (POL) 265,4 (133,5/130,5) 9. Robert Johansson (NOR) 265,1 (132,5/131,5) 10. Pius Paschke (GER) 264,3 (133,5/132,0) Weiter: 14. Philipp Aschenwald (AUT) 258,8 (128,0/129,0) 18. Michael Hayböck (AUT) 255,5 (131,0/129,5) 20. Jan Hörl (AUT) 247,3 (128,0/124,0) U.a. nicht im Finale der Top 30: 37. Gregor Schlierenzauer (AUT) 112,2 (119,0) Gesamtweltcup 1. Stefan Kraft (AUT) 356 Punkte 2. Ryoyu Kobayashi (JPN) 340 3. Karl Geiger (GER) 297 4. Daniel-Andre Tande (NOR) 273 5. Kamil Stoch (POL) 246 6. Philipp Aschenwald (AUT) 232