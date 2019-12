Letztes Update am Di, 24.12.2019 09:13

Kraft nach Sturz in Engelberg: „Rechte Seite bisserl marode“

Kekse, Physiotherapie und Massagen: So will Stefan Kraft nach seinem Sturz beim Weltcup-Springen über die Weihnachtsfeiertage bis zum Beginn der Vierschanzentournee am Samstag wieder fit werden.