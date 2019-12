Heiratsantrag unterm Weihnachtsbaum: Lindsey Vonn verlobt

Innsbruck - Lindsey Vonn ist verlobt! Das gab die Rekord-Weltcupsiegerin im Damen-Skisport am Donnerstag über ihre Social-Media-Kanäle bekannt. „Frohe Weihnachten und glückliche Feiertage an alle!", beginnt die Ex-Speed-Queen ihren Eintrag. „Zu unserem zweijährigen Jubiläum, in einer 'nicht traditionellen' Aktion, habe ich PK gefragt, ob er mich heiratet und er hat 'Ja' gesagt." Nachsatz: "Frauen, sind nicht die einzigen, die Verlobungsringe bekommen sollten." Auf den Bildern sind Vonn und Subban in einheitlichen Pyjamas unter dem Weihnachtsbaum zu sehen. Außerdem präsentiert der Eishockey-Profi sein neues Schmuckstück.

Vonn war bereits von 2007 bis 2011 mit ihrem ehemaligen Betreuer und Ex-Skiprofi Thomas Vonn verheiratet. Zwischenzeitlich galten die 35-Jährige und Golf-Superstar Tiger Woods drei Jahre lange als das Glamour-Paar des US-Sports. Mit ihrem jetzigen Lebensgefährten, dem 30-jährigen NHL-Profi P.K. Subban von den New Jersey Devils, ist sie seit 2017 liiert. (TT.com)

