Franzose Roger überraschte in Bormio mit Trainingsbestzeit

Bormio – Der Franzose Brice Roger hat am Donnerstag im ersten und einzigen Abfahrtstraining für die zwei Weltcup-Abfahrten am Freitag und Samstag in Bormio Bestzeit aufgestellt. Auf den weiteren Plätzen landeten Dominik Paris (+0,22 Sek.) und Mattia Casse (0,30) aus Italien.

Bester Österreicher wurde mit Startnummer 41 Christopher Neumayer als Sechter (0,48). Hinter dem Schweizer Beat Feuz (0,51), Gewinner in Beaver Creek, kam Matthias Mayer auf Rang acht (0,58). Hannes Reichelt wurde Zehnter (0,65), Gröden-Super-G-Sieger Vincent Kriechmayr musste sich mit Rang 28 (+ 2,14 Sekunden) begnügen.

Auf der Stelvio geht am Freitag eine verkürzte Abfahrt als Ersatz für den ausgefallenen Klassiker in Gröden in Szene, Samstag folgt die Originalabfahrt über die gesamte Distanz (jeweils 11.30 Uhr). Für Sonntag ist noch eine Alpine Kombination angesetzt (Super-G 11.00/Slalom 14.00, alle Rennen live TT.com-Ticker). (APA)

Training für die Abfahrt in Bormio 1. Brice Roger (FRA) 1:55,42 Minuten 2. Dominik Paris (ITA) + 0,22 Sekunden 3. Mattia Casse (ITA) 0,30 4. Aleksander Aamodt Kilde (NOR) 0,35 5. Josef Ferstl (GER) 0,41 6. Christopher Neumayer (AUT) 0,48 7. Beat Feuz (SUI) 0,51 8. Matthias Mayer (AUT) +0,58 9. Urs Kryenbühl (SUI) 0,63 10. Hannes Reichelt (AUT) 0,65 Weiter u.a.: 17. Kjetil Jansrud (NOR) 1,53 - 18. Thomas Dreßen (GER) 1,57 - 23. Daniel Danklmaier (AUT) 1,81 - 26. Johannes Kröll (AUT) 2,11 - 28. Vincent Kriechmayr (AUT) 2,14 - 32. Otmar Striedinger (AUT) 2,40 - 38. Max Franz (AUT) 2,72 - 64. Stefan Babinsky (AUT) 5,78 - 67. Christian Walder (AUT) 11,91