Stadlober rettete bei Tour de Ski zum Auftakt Rang elf ins Ziel

Lenzerheide – Langläuferin Teresa Stadlober startete mit einem elften Rang in die Tour de Ski. Der Salzburgerin gelang am Samstag in Lenzerheide im Skating-Massenstart über 10 Kilometer nach missglücktem Beginn noch ein einigermaßen versöhnlicher Auftakt. Der Sieg ging an Topfavoritin Therese Johaug. Die Norwegerin gewann 12,3 Sekunden vor ihrer Landsfrau Heidi Weng. Dritte wurde die Schwedin Ebba Andersson. Titelverteidigerin Ingvild Flugstad Östberg feierte nach einer Schutzsperre aus gesundheitlichen Gründen als Vierte ein gelungenes Saisondebüt.

Stadlober war in einem der ersten Anstiege von einer gestrauchelten Konkurrentin aufgehalten worden und aus den Top 20 gefallen, machte danach aber noch etliche Positionen gut. Ihr Rückstand auf Johaug betrug im Ziel 42,5 Sekunden. Lisa Unterweger landete abgeschlagen an der 69. Stelle.

Am Sonntag folgt in der Schweiz als zweite von sieben Tour-Etappen ein Skating-Sprint. (APA)