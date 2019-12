Pinturault gewann Kombination in Bormio, ÖSV-Herren geschlagen

Bormio - Selbst eine in der Vorwoche in Alta Badia beim Parallel-Riesentorlauf erlittene Adduktoren-Verletzung konnte Alexis Pinturault am Sonntag am Weg zu seinem dritten Saisonsieg nicht stoppen. Der Franzose fing als Halbzeit-Zwölfter im Slalom den nach dem Super-G noch führenden Norweger Aleksander Aamodt Kilde (+ 0,51 Sekunden) ab. Der Schweizer Loic Meillard (+ 0,56) komplettierte das Podest.

Österreichs Ski-Herren enttäuschten: Vincent Kriechmayr verpasste als Zwölfter knapp die Top Ten. Daniel Danklmaier (17.) sammelte zumindest ein paar Weltcup-Punkte. Matthias Mayer schied in der Entscheidung wie Johannes Strolz aus.

Überschattet wurde das Rennen aus ÖSV-Sicht zudem vom schweren Sturz von Christopher Neumayer. Wie am Vortag Hannes Reichelt (Kreuzbandriss) musste der 27-jährige Salzburger mit dem Verdacht auf eine schwere Knieverletzung mit dem Hubschrauber abtransportiert werden.

Nach dem Jahreswechsel sind die Technik-Spezialisten wieder am Zug: In Zagreb (5.1.) und Madonna di Campiglio (8.1.) stehen zwei Slaloms auf dem Programm. (TT.com)

TT-ePaper gratis testen Jetzt kostenlos TT-ePaper lesen, das Test-Abo endet nach 4 Wochen automatisch mehr erfahren Ich bin bereits Abonnent Schritt 1 / 3 In nur 30 Sekunden gelangen Sie zum kostenlosen Test-Abo. E-Mail-Adresse eingeben Weiter

Kombination der Herren in Bormio - Endstand: