Zu Neujahr wollen die Haie Punkte im Kellerduell holen

Das alte Jahr ging für die Eishockeyspieler vom HC Innsbruck mit einer Niederlage gegen Salzburg (1:5) zu Ende — die zweite innerhalb von nur zwei Tagen nach dem 0:7 gegen Bozen. Die Ernüchterung nach dem Bullen-Spiel hielt sich dennoch in Grenzen. „Wir müssen zugeben, dass Salzburg nicht umsonst an der Tabellenspitze steht", sagte Headcoach Rob Pallin und analysierte Fehler, Strafzeiten und drei Tore in Unterzahl. „Es muss einfach alles stimmen, um hier etwas mitzunehmen." Seit Anfang November werden die Haie gebeutelt. Mit Thomas Vallant, Tyler Cuma und Florian Pedevilla sind immer noch drei gestandene Verteidiger zum Zusehen verurteilt. Man habe drei Junge (Ludin, Kuprian, Wetzelsberger) herangeführt, aber „wir können nicht erwarten, dass sie sofort eine tragende Rolle spielen". Die derzeitige Situation sei hart zu ertragen, „aber da müssen wir durch", so Pallin.

In Dornbirn sollen heute (17.30 Uhr) aber wieder Punkte her, am Stefanitag gelang den Haien ein 6:1-Sieg. Die Vorzeichen haben sich jedoch geändert: Die Bulldogs gewannen in der Zwischenzeit gegen Salzburg (4:3) und gegen Bozen (5:4). Coach Pallin: „Wir werden alles in die Waagschale werfen und mit dem ersten Bully alles geben." (TT)