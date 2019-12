Vier Wochen nach Bandscheibenvorfall: Feller vor Blitz-Comeback

Innsbruck — Nur vier Wochen nach seinem akuten Bandscheibenvorfall Anfang Dezember in den USA soll Tirols Ski-Ass Manuel Feller gleich im ersten Rennen des neuen Jahres sein Comeback geben. „Er hat in den ersten Trainings einen guten Eindruck gemacht und fühlt sich fit. Es sieht gut aus, dass Manuel in Zagreb dabei ist", erklärte ÖSV-Herrenchef Andreas Puelacher zu den Vorbereitungen auf den Weltcup-Slalom in Zagreb am Sonntag.

Feller konnte in Bad Kleinkirchheim und auf der Reiteralm seine ersten beiden Trainingstage absolvieren, nun übersiedelt der Vizeweltmeister zu den finalen Vorbereitungen auf den Weltcuphang am Lienzer Hochstein.

Ob es mit einem Start in der kroatischen Hauptstadt klappt, wird sich erst kurzfristig entscheiden. „Der richtige Härtetest erfolgt erst im neuen Jahr. Danach sehen wir, ob Manuel schon bereit ist", ergänzte Puelacher.

Feller hatte am Montagabend ein Video veröffentlicht, das ihn beim Slalomtraining zeigte. Darunter standen die Worte: „Immer noch weit weg vom Rennmodus, aber einen Schritt näher mit jedem Tag."

TT-ePaper gratis testen Jetzt kostenlos TT-ePaper lesen, das Test-Abo endet nach 4 Wochen automatisch mehr erfahren Ich bin bereits Abonnent Schritt 1 / 3 In nur 30 Sekunden gelangen Sie zum kostenlosen Test-Abo. E-Mail-Adresse eingeben Weiter

Mit Niklas Köck winkt Tirol (endlich) wieder ein Starter im Speed-Bereich. Nach den Ausfällen von Hannes Reichelt und Christopher Neumayer rückt der Pillerseetaler wohl ins Aufgebot für den Weltcup in Wengen (SUI/17.—19.1.). (rost)