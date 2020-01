0:2-Niederlage gegen Dornbirn: Haie schlittern immer tiefer in Krise

Von Alex Gruber

Innsbruck — Nach den schweren Auswärtspleiten in Bozen (0:7) und Salzburg (1:5) versuchte Innsbrucks Headcoach Rob Pallin auch mit verändertem Line-up im Kellerduell der Erste Bank Eishockey Liga die Kurskorrektur. Und es sah zunächst auch danach aus, als könnten die Haie, die am Stephanitag noch einen 6:1-Heimsieg gegen Dornbirn bejubelten, das Match dominieren. Das Chancenplus im ersten Drittel mit einer richtig dicken Gelegenheit für John Lammers (7.) landete aber nicht an der Anzeigentafel.

Stattdessen schlug es im ersten Powerplay der Dornbirner im Kasten hinter HCI-Goalie Scott Darling ein — Emilio Romig traf aus der Luft zum 1:0 (31.). Die Innsbrucker schickten sich ebenfalls in Überzahl zwar an, am Ausgleich zu arbeiten, der nötige Nachdruck und die ganz zwingenden Ideen blieben aber aus. So marschierte man mit knappem Rückstand in den Schlussabschnitt.

Als Tomi Körkkö nach schwerem Fehler kurz nach Wiederanpfiff zum 2:0 (44.) traf, war es um die Haie geschehen. Nach den vielen Problemen in der Defensivarbeit blieb in den letzten drei Partien auch noch die Kreativität und die Durchschlagskraft aus. Dornbirn kam nach drei Siegen in Serie bis auf acht Zähler an die Haie heran, das Tabellenende rückt näher, eine Rangverbesserung nach oben hingegen eher ins Reich der Träume.

„Wir haben auswärts nur 21 Torschüsse zugelassen. Die Leistung hat gepasst, wir hatten unsere Chancen, aber den Weg ins Netz nicht gefunden", reagierte Pallin trotz neuerlicher Niederlage gelassen. Bei drei Niederlagen und einem Torverhältnis von 1:14 — das einzige Haie-Tor schoss dabei Eigengewächs Luis Ludin — scheint es aber angebracht, einiges zu hinterfragen.

