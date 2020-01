Die Haie suchen nach einem Weg aus der Krise

Von Alex Gruber

Innsbruck – Auch außersportliche Gründe hätten dazu geführt, dass Clayton Beddoes seinen Trainerstuhl trotz eines Heimsiegs gegen Salzburg über dem Brenner räumen musste. Heute soll schon der 54-jährige Kanadier Greg Ireland (zuletzt beim HC Lugano aktiv) die Bozner Füchse als neuer Cheftrainer in der Tiwag-Arena dirigieren. Das letzte Treffen in der Bozner Eiswelle ging am 28. Dezember mit 7:0 an die Südtiroler. Das war eine von drei Pleiten, die die Haie zuletzt kassierten.

Selbst ein breiteres, verändertes Line-up und ein positives Schussverhältnis von 30:21 halfen am Sonntag bei der 0:2-Niederlage im Kellerderby in Dornbirn nicht weiter, die Haie treffen derzeit auch nicht ins Tor. Dabei waren im Ländle alle Legionäre an Bord. „Die Qualität ist ja da, aber der Tank ist leer“, diagnostiziert HCI-Obmann Günther Hanschitz, der weiter ruhig bleiben will: „Der Status quo ist ärgerlich. Und natürlich gilt es jetzt Leistungen abzurufen, die zeigen, dass wir dann bereit für die Qualifikationsrunde sind. Der Trainer muss das Team finden, aber wir müssen trotzdem positiv bleiben.“

Das Wochenend-Programm mit den beiden Heimspielen gegen Bozen und Salzburg (Sonntag/17.30 Uhr) liest sich hammerhart. Eine Reaktion und (kleiner) Punktezuwachs sind dennoch gefordert, ­damit Dornbirn und das Tabellenende nicht noch näher rücken.