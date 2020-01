Kobayashis Dolmetscher: Pastor lässt für Tournee die Predigt aus

Innsbruck – Markus Neitzel hat sein Leben der Kirche verschrieben. Der Pastor der deutsch-japanischen Gemeinde in Frankfurt am Main hat jedoch auch Gefallen am Skispringen gefunden. Statt eines Kruzifixes baumelt am Bergisel wieder eine Tournee-Akkreditierung um seinen Hals. Der 60-jährige Deutsche ist seit dem Aufstieg des Japaners Ryoyu Kobayashi zum Überflieger ein gefragter Mann und übersetzte vergangene Saison erstmals Interviews des Asiaten ins Deutsche: „Eigentlich war ich als Ordner in Oberstdorf im Einsatz. Aber dann bin ich draufgekommen, dass den Japanern ein Dolmetscher fehlt.“ In seiner neuen Rolle bei der Tournee will Neitzel im zweiten Jahr durchstarten. „Ich habe als Unterstützung meine Frau Conny dabei“, erzählt der Pastor mit einem Lächeln. Auch sie genießt es sichtlich, bei der Tournee dabei zu sein. Neitzel, der mehrere Jahre in Japan wohnte, hofft natürlich auf einen erneuten Gesamtsieg von Kobayashi.

„Letztes Jahr konnte ich beim Tournee-Finale in Bischofshofen nicht dabei sein“, erinnert sich Neitzel, der am Dreikönigstag zu Hause in Deutschland eine Predigt halten musste. Heuer ist das anders: „Ich habe für Ersatz gesorgt und bleibe lieber bei der Tournee!“ (ben)