Kraft und Aschenwald in Bergisel-Quali stark, Wetterprognose gut

Innsbruck – Gleich zehn Österreicher haben sich am Freitagnachmittag für den dritten Bewerb der Vierschanzentournee in Innsbruck qualifiziert. Bester ÖSV-Springer war Ex-Weltmeister Stefan Kraft als Zweiter mit 136,8 Punkten. Der Salzburger erzielte mit 132,5 Metern die Höchstweite und musste sich nur Garmisch-Sieger Marius Lindvik aus Norwegen (138,9 für 131,5 m) geschlagen geben.

Philipp Aschenwald wurde nach einem Satz auf 131 m ex aequo mit dem Deutschen Karl Geiger (131,5 m/beide 134,9 Punkte) Dritter. Der Halbzeitführende der Gesamtwertung, Titelverteidiger Ryoyu Kobayashi aus Japan,kam unmittelbar dahinter auf Rang fünf (134,0 für 131 m).

Neben Kraft und Aschenwald sind aus Österreichs Team auch noch Jan Hörl (13.), Michael Hayböck (23.), Clemens Aigner (28.), Gregor Schlierenzauer (33.), Stefan Huber (35.), Clemens Leitner (41.), Daniel Huber (45.) und Markus Schiffner (46.) beim Weltcup-Bewerb am Samstag am dabei. Diesen verpasste Manuel Fettner als 51. um 0,6 Punkte. Auch Thomas Hofer (58.) und Stefan Rainer (62.) scheiterten am Sprung in die Top 50.

Wetterprognose stimmt OK-Chef Schranz optimistisch

Das Bergiselspringen am Samstag dürfte wettertechnisch unter einem guten Stern stehen. OK-Chef Alfons Schranz erwartete für den dritten Bewerb der Vierschanzentournee am Samstag (14.00 Uhr) keine Beeinträchtigungen. Bis 9.00 Uhr und dann am späten Nachmittag wird geringer Niederschlag (Regen, Anm.) prognostiziert“, sagte Schranz. „Da sollte das Springen schon vorbei sein.“

Die Schneefallgrenze liege darüber und auch den für Innsbruck charakteristischen Föhnwind sah Schranz dieses Mal nicht am Horizont. „Wenn es vorher regnet oder schneit, dann gibt es in der Regel normalen Wind, aber keinen Föhn.“

„Optisch volles“ Stadion erwartet

Der Vorsitzende des Sport-Clubs Bergisel erwartete ein „optisch volles“ Bergisel-Stadion. „Ich gehe davon aus, dass wir zwischen 18.000 und 20.000 Karten absetzen werden, womit wir sehr zufrieden wären.“

Dass Österreichs Skispringer im Kampf um den Tournee-Gesamtsieg bereits vor den beiden Heimspringen keine reellen Chancen mehr haben, spielte den Ausrichtern zwar nicht in die Karten. Schranz: „Es war aber gut, dass die Deutschen vorne dabei sind, weil zu uns natürlich auch immer viele deutsche Fans kommen.“ (TT.com, APA)