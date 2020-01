20.200 Fans feierten am Bergisel ein buntes Skisprung-Fest

Von Roman Stelzl

Innsbruck — Im leichten Nieselregen taucht an diesem Samstag die Bergiselschanze vor den Augen der polnischen und norwegischen Fangemeinde auf, die soeben eine Seltenheit erlebt: eine für Fußgänger in Richtung Innsbruck gesperrte Brennerstraße. Dort, wo sonst um diese Jahreszeit verkehrstechnisch Trubel regiert, sind die Fans nun ganz unter sich — und das an einem solch starken Urlaubsreisetag wie diesem.

Ein Fest für Groß und Klein am Bergisel. - Vanessa Rachlé / TT

Oder anders gesagt: Wenn das Bergiselspringen stattfindet, dann ist Ausnahmezustand. Das farbenfrohe Zuschauermeer mit offiziell 20.200 Gästen im Skisprung-Hexenkessel ist Beleg genug dafür. Nach den 17.200 Fans im Vorjahr sowie den 16.300 im Jahr 2018 brodelt es an diesem Nachmittag wieder mehr am Bergisel. Ein Aufwind, der (auch) dem Austragungsdatum am Wochenende geschuldet ist.

Und die Kulisse hebt die Euphorie. „Das Springen ist ein voller Erfolg. Die Stimmung ist gut, ich bin zufrieden. Nur sportlich könnte es ein wenig besser laufen", sagt ÖSV-Präsident Peter Schröcksnadel. Da ertönt gerade lauter Jubel im Stadion: Lokalmatador Gregor Schlierenzauer setzt seinen starken ersten Sprung in den (Depot-)Schnee aus dem Schmirntal.

Der Stubaier repräsentiert auch die Modefarben des Tages. Denn auch wenn die Skisprung-Begeisterung der deutschen Nachbarn deutlich zu spüren (und zu hören) ist, lockt das ÖSV-Team rund um Stefan Kraft (4.) und Schlierenzauer (6.) trotz einiger Probleme im Vorfeld die Fans an.

In Scharen machen sich die heimischen Anhänger, groß wie klein, zum Tiroler Höhepunkt der Vierschanzentournee auf. Nur Schwarz-Rot-Gelb ist ähnlich stark vertreten — weit mehr als die Abordnungen der beiden erstplatzierten Nationen Norwegen und Polen. Eine Minderheit, die man aber wenig merkt, werden doch die Leistungen des so unbekümmert zum Sieg springenden Skandinaviers Marius Lindvik mit „Norwegen, Norwegen!"-Sprechchören unterstützt.

„60 Prozent der Zuschauer kommen aus Österreich, der Rest kommt großteils aus Deutschland und Polen", erklärt Innsbrucks Tournee-Direktor Alfons Schranz zum starken Kartenverkauf. Ganz voll war es dennoch nicht: 22.500 Fans hätten im 1964 erbauten und 2001 umgebauten Bergiselstadion Platz gefunden. Zuletzt gab es im Jahr 2016 ein ausverkauftes Haus.

Die nicht verkauften etwa 2000 Tickets trübten die Bilanz der Veranstalter aber keineswegs. „Wir sind hochzufrieden, wie alles gelaufen ist. Es ist alles unfallfrei abgelaufen, mehr können wir uns da nicht wünschen", meinte Schranz.

- Vanessa Rachlé / TT

Den Schlusspunkt setzte ein Fan: Nach dem letzten Springer rannte ein „Flitzer", wohlgemerkt angezogen und mit Österreich-Fahne, in den Auslauf und wurde von der Polizei in Empfang genommen.