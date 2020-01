Auch Wattener Pinguine in Hohenems chancenlos

Außer Spesen nichts gewesen — so lautete wohl die Erkenntnis für jene Tiroler Eishockey-Landesligisten, die in der laufenden Saison bereits beim Tabellenführer in Hohenems gastiert hatten. Die Wattener Pinguine schickten sich am Samstag an, als erstes Team Zählbares mit über den Arlberg zu nehmen.

Als Hoffnungsschimmer diente den Unterländern vielleicht auch die erste Saison-Niederlage des Spitzenreiters zuletzt in Kufstein. Aus Sicht der Truppe von Trainer Gerhard Puschnik blieb es am Samstag allerdings beim Versuch.

Wattens unterlag jedenfalls deutlich mit 4:10. Bereits im ersten Drittel hatten sich die Vorarlberger in einen Rausch gespielt und waren auf eine 5:1-Führung davongezogen. Das Kellerduell zwischen Telfs und Weerberg ging am Samstag nach Redaktionsschluss über die Bühne. (TT)

Eishockey AHL: Salzburg II – EC Kitzbühel 5:3 (3:1, 1:1, 1:1). Tore für Kitzbühel: Hochfilzer (14.), Schreiber (36.), Bolterle (51.). Landesliga: Hohenems – Wattens 10:4; Telfs – Weerberg 5:4. Freitag: Kundl – Silz 5:2; Mils – Kufstein 1:7.