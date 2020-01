Nordische Ski-WM Oberstdorf mit Außerferner Know-how

Von Helmut Mittermayr

Oberstdorf, Reutte – Wenn im kommenden Jahr in Oberstdorf die 53. Nordischen Skiweltmeisterschaften vom 23. Februar bis 7. März über die Bühne gehen werden, dann wird auch eine große Portion Außerferner Know-how in der Großveranstaltung stecken. Der Lechaschauer Thomas Haug, ein Tiefbauspezialist, war Bauleiter für mehrere Anlagen im Tiefbau und sorgte für die Beschneiungstechnik der Anlagen. Der Wintersport­ort im Allgäu wird 2021 zum dritten Mal nach 1987 und 2005 Austragungsort sein. Für diesen Anlass wurden die Anlagen nach FIS-Vorgaben rechtzeitig um- und teils völlig neu gebaut, um bereits ein Jahr zuvor die Feuertaufe bestehen zu können. „So mussten nach FIS-Wünschen etwa Pistenverbreiterungen für die Langläufer vorgenommen werden oder neue Anstiege in die Wälder eingerichtet werden, erzählt Haug im TT-Interview. Sowohl im Audi-Sprungstadion, das im Zuge der Vierschanzentournee gerade in die Wohnzimmer flimmerte, als auch auf der Heini-Klopfer-Skiflugschanze wie im gesamten Areal des Langlaufbereichs war der 48-Jährige für die neuen Beschneiungsanlagen verantwortlich. Wie auch für den gesamten Tiefbau des Langlaufstadions, Pumpstationen, Speicherteiche – alles, was der Tiefbau so hergibt. Christian Weiler vom mit dem Projekt betrauten Absamer Unternehmen Klenkhart & Partner hatte den Außerferner engagiert, der im Bezirk Reutte selbstständig das Ingenieurbüro Haug betreibt.