Osttiroler Langlaufbewerb: Dolomitenlauf am Radweg, Sprint in der Stadt

Von Catharina Oblasser

Lienz, Obertilliach – In den letzten Jahren war das hoch gelegene Langlauf- und Biathlonparadies Obertilliach stets der Austragungsort für den Dolomitenlauf gewesen. Grund war die Schneesicherheit für die internationalen Langlaufrennen, die im Talboden nicht gegeben war.

Doch heuer beschreitet der Veranstalter LRC (Langlauf- und Radsportclub Lienzer Dolomiten) mit Obmann Franz Theurl ganz neue Wege: Eines der beiden Rennen – jenes im klassischen Stil – findet am Sonntag, den 19. Jänner, auf der Strecke zwischen Heinfels und Lienz statt. Start ist um 10 Uhr. Die meiste Zeit geht es mit den Langlaufski über den Radweg und die Drau entlang, und dies (fast) immer bergab. „Das abfallende Streckenprofil erleichtert die Teilnahme auch für weniger trainierte Langläufer“, erklärt Theurl. Er hofft, dass die Teilnehmerzahl dadurch steigt. Das Ziel befindet sich am Hauptplatz in Lienz, wo die Läufer in Empfang genommen und mit einer Medaille ausgezeichnet werden, ganz nach dem Motto „Jeder ein Sieger über sich selbst“.

Das Langlaufrennen im Freistil findet wie gewohnt in Obertilliach statt, und zwar am Samstag, den 18. Jänner. Start ist um 10 Uhr. Die Nachbargemeinde Kartitsch richtet heuer den „Romantiklauf“ aus (Donnerstag, 16. Jänner, 18.30 Uhr), der als Einstimmung auf das Dolomitenlauf-Wochenende dient.

Nach vier Jahren Pause kommt der Sprint zurück in die Lienzer Innenstadt (Freitag, 17. Jänner, 19 Uhr). Dabei müssen 40 ausgewählte Langlauf-Asse einen eigens aufgebauten Parcours mit einem Kreisel und allerhand Schikanen bezwingen. Neu ist heuer, dass zehn Damen dabei sind, bisher war der Sprint ein reiner Männerclub.

Der Bewerb, der den Teilnehmenden viel sportliches Geschick abverlangt, fand bis 2014 regelmäßig am Hauptplatz statt. 2015 entfiel er wegen der Dreharbeiten zum James-Bond-Film, 2016 ging er bis dato zum letzten Mal in Lienz über die Bühne. Grund war der Schneemangel.