Matt vor Madonna heiß auf Siege: „Speed ist wieder da“

Von Roman Stelzl

Madonna – Weihnachten ist die Zeit zum Innehalten. Zum Abschalten. Eine Zeit, um Ruhe einkehren zu lassen. Für einen Skirennläufer ist das mitten in der Weltcup-Saison für gewöhnlich ein Ding der Unmöglichkeit. Doch Michael Matt hat heuer genau das getan – wenn auch nicht freiwillig. „Mich hat es über die Feiertage ein wenig erwischt. Daher war Pause angesagt“, blickt der 26-jährige Flirscher vor dem heutigen Slalom (17.45/20.45 Uhr, ORF eins) von Madonna di Campiglio (ITA) auf die besinnliche Zeit des Jahres zurück.

Es ist eine Pause, die gut getan hat. Aus der Ruhe entspringt nicht selten eine neue Kraft. Als der Vize-Weltmeister dann kurz vor dem Jahreswechsel zuhause am Arlberg (mit Bruder Mario Matt) wieder die Ski anschnallt, wird er nicht nur neue Lösungen nach einem verkorksten Auftakt suchen. Er wird sie auch finden. „Wir haben sehr viel probiert und trainiert an diesen Tagen. Das Ziel war, dass der Umgang mit den Skiern wieder spielerisch wird und der Grundspeed passt. Es waren Kleinigkeiten, an denen wir Schritt für Schritt gearbeitet haben“, ergänzt Matt.

Und das zeigte der Weltcupsieger schon im ersten Slalom des neuen Jahres: In Zagreb (CRO) lag Matt am Sonntag nach Lauf eins auf Rang zwei, im Finale schied er mit bester Zwischenzeit aus. „Der erste Durchgang war gut, im zweiten ist im Steilhang nichts mehr zusammengegangen“, sagt Matt ein wenig wehmütig und blickt sogleich voraus: „Aber das ist abgehakt. Das Wichtigste: Der Speed ist wieder da.“

Rang fünf im Slalom von Val d’Isère (FRA) war neun Tage vor Weihnachten schon ein Schritt in die richtige Richtung – nun scheint das Paket den letzten Feinschliff bekommen zu haben. Matt: „In Levi bin ich ohne Fehler runtergefahren und wurde Elfter. Jetzt bin ich selbst mit Fehlern schneller.“

TT-ePaper gratis testen Jetzt kostenlos TT-ePaper lesen, das Test-Abo endet nach 4 Wochen automatisch mehr erfahren Ich bin bereits Abonnent Schritt 1 / 3 In nur 30 Sekunden gelangen Sie zum kostenlosen Test-Abo. E-Mail-Adresse eingeben Weiter

Es kommt zum absolut richtigen Zeitpunkt: Der Jänner-Monat ist die Zeit der großen Slalom-Klassiker: Nach Adelboden (12.1.) warten Wengen (19.1.) sowie Kitzbühel (26.1.) und Schladming (28.1.). Hier muss die Form passen – und weil heuer noch ein dominanter Fahrer in den ersten drei Slaloms fehlte, ist auch die kleine Kugel im Weltcup „nur“ 101 Zähler entfernt. „Es fehlt bisher einer, der konstant aufs Podest fährt. Pinturault hat brutale Abweichungen, Kristoffersen hatte ein schlechtes Rennen. Viel entscheidet sich jetzt im Jänner“, ergänzt Matt, der in Adelboden auch wieder im Riesentorlauf startet. Das Projekt, die zweite Disziplin stärker einzubinden, lief bisher „nicht so, wie gewollt“, merkt der Olympia-Dritte selbstkritisch an.

An den heutigen Madonna-Slalom hat Matt gute Erinnerungen: Ende 2018 holte er dort als Dritter den bis dato letzten Weltcup-Podestplatz. Matt: „Der Hang und das Rennen taugen mir. Ich will gewinnen, dafür fahre ich Ski.“