Fliegende Plüschtiere in Linz und ein Wiedersehen für Darling

Von Alex Gruber

Innsbruck – Nach sechs Niederlagen in Serie und festgefahren am vorletzten Platz der Erste Bank Eishockey Lig­a, den es vor den verbleibenden fünf Runden tunlichst zu halten gilt, ist die Erwartungshaltung rund um die Innsbrucker Haie (eher) in den Keller gewandert. Sorgenkind Scott Darling stand gestern beim Training wieder am Eis und dürfte nach seiner kurzen Pause wieder das Tor der Haie hüten. Mit der sprichwörtlich „letzten Chance“ angesichts bislang überschaubarer Leistungen und der Tatsache, dass der 31-jährige Amerikaner auf Tiroler Boden mehr bei Freizeitaktivitäten als auf der Eisfläche „glänzte“.

Als grundsätzlich feinen Kerl hat Jeff Glass Darling beschrieben. Der neue 34-jährige Linz-Goalie, der heute gegen die Haie debütieren könnte, stand bei den Chicago Blackhawks (Saison 2016/17) im selben NHL-Kader wie der HCI-Keeper. Erhöhte Aufmerksamkeit ist auch Glass als erfahrenem Back-up von David Kickert sicher.

Erste Bank Eishockey Liga - 38. Runde 19:15 Uhr: VSV - Fehervar AV19 19:15 Uhr: Black Wings Linz - HC Innsbruck 19:15 Uhr: Red Bull Salzburg - Vienna Capitals (live auf Sky) 19:15 Uhr: Dornbirner EC - KAC 19:45 Uhr: HCB Südtirol - Graz99ers

Für Linz geht es darum, einen Platz in den Top Five – diese Teams sind nach dem Grunddurchgang fix fürs Play-off-Viertelfinale qualifiziert – zu halten. „Zuhaus­e müssen wir unsere Spiele gewinnen. Wir wollen unbedingt in den Top Five bleiben. Jedes Spiel trägt jetzt Play-off-Charakter“, diktiert Tirols Linz-Manager Christia­n Perthaler, dass in der EBEL Crunch-Time herrscht.

Heute ist in Linz auch „Tedd­y Bear Toss“ – es fliegen beim ersten Linzer Tor wieder die vom Publikum mitgebrachten Plüschtiere aufs Eis, die dann für einen wohltätigen Zweck verwendet werden. Dass die Haie diese Aktion unterwandern und bei bislang 141 Gegen­treffern die Null halten, scheint unwahrscheinlich. Zumal die Einsätz­e von Sacha Guimond und Caleb Herbert fraglich sind.