Sieben auf einen Streich: Riiber gewann auch in Val di Fiemme

Val di Fiemme – Die ÖSV-Kombinierer schafften auch im ersten Kombinierer-Weltcup-Bewerb des neuen Jahres keinen Podestplatz. Der Tiroler Lukas Greiderer belegte am Freitag in Val di Fiemme Rang sechs, sein Teamkollege Martin Fritz wurde Siebenter. Der Sieg ging schon zum siebenten Mal in dieser Saison an Jarl-Magnus Riiber. Der Norweger gewann überlegen vor dem Deutschen Vinzenz Geiger. Dritter wurde sein Teamkollege Jörgen Graabak.

Greiderer, Fritz, Lukas Klapfer (11.) und auch der im Springen noch drittplatzierte Franz-Josef Rehrl (12.) gehörten bis zur Schlussphase der stetig angewachsenen Verfolgergruppe von Schanzen-Sieger Riiber an. Im schnellen Finish konnten sie aber neuerlich nicht in den Kampf um die Podestplätze eingreifen. „Das war ein super Rennen, ich habe mich gut gefühlt“, zeigte sich Greiderer, der in der Loipe acht Positionen gutgemacht hatte, trotzdem zufrieden.

Riiber lief derweil alleine auf weiter Flur zu seinem bereits 20. Weltcup-Erfolg. In diesem Winter stand er nur einmal in Ramsau als Zweiter beim Sieg von Geiger nicht ganz oben. (APA)

Nordische Kombination - Val di Fiemme 1. Jarl Magnus Riiber (NOR) 26:10,9 Minuten (1. Springen/24. Langlauf) 2. Vinzenz Geiger (GER) + 26,6 Sekunden (10./8.) 3. Jörgen Graabak (NOR) 27,7 (5./13.) 4. Fabien Rießle (GER) 29,3 (11./9.) 5. Johannes Rydzek (GER) 29,8 (19./4.) 6. Lukas Greiderer (AUT) 31,8 (14./6.) 7. Martin Fritz (AUT) 32,7 (8./12.) Weiter: 11. Lukas Klapfer 33,3 (16./5.) - 12. Franz-Josef Rehrl 33,9 (3./26.) - 16. Johannes Lamparter 1:02,7 Min. (13./15.) - 23. Philipp Orter 2:05,4 (26./27) - 29. Bernhard Gruber (alle AUT) 2:19,6 (34./23). Weltcup-Gesamtwertung (8/21): 1. Riiber 780 Punkte - 2. Graabak 511 - 3. Geiger 482. Weiter: 9. Greiderer 225 - 10. Rehrl 214 - 11. Fritz 174