Siebenhofer bei Generalprobe in Zauchensee mit Bestzeit

Altenmarkt/Zauchensee – Österreichs Speed-Damen brachten sich für die Weltcup-Abfahrt am Samstag (11.45 Uhr) in Altenmarkt-Zauchensee gut in Position. Ramona Siebenhofer erzielte am Freitag im Abschlusstraining Bestzeit 0,11 Sekunden vor Ester Ledecka (CZE) sowie 0,23 vor ihrer Landsfrau Tamara Tippler. Nicole Schmidhofer, erste Verfolgerin Ledeckas im Abfahrts-Weltcup, kam zu Sturz, blieb aber unversehrt.

Der Österreicherin, die Donnerstag im ersten Training trotz einiger Bremsschwünge Zweite gewesen war, hatte es vor dem letzten Drittel ihrer Fahrt bei Höchsttempo den Ski aufgeschlagen. Die Weltcup-Gesamtsiegerin in der Abfahrt gehört am Samstag zu den Mitfavoritinnen. Abgeschlossen wird das Programm in Zauchensee am Sonntag mit einer Alpinen Kombination aus Super-G (9.15 Uhr) und Slalom (11.45).

2. Abfahrtstraining in Altenmarkt/Zauchensee 1. Ramona Siebenhofer (AUT) 1:47,92 Minuten 2. Ester Lececka (CZE) +0,11 Sekunden 3. Tamara Tippler (AUT) 0,23 4. Joana Hählen (SUI) 0,28 5. Sofia Goggia (ITA) 0,31 6. Lara Gut-Behrami (SUI) 0,44 7. Corinne Suter (SUI) 0,59 8. Tina Weirather (LIE) und Viktoria Rebensburg (GER) je 0,72 10. Kira Weidle (GER) 0,78 Weiter: 13. Stephanie Venier (AUT) 1,03 - 15. Christine Scheyer (AUT) 1,12 - 17. Elisabeth Reisinger (AUT) 1,27 - 20. Mirjam Puchner (AUT) 1,49 - 24. Nina Ortlieb (AUT) 1,82 - 30. Ricarda Haaser (AUT) 2,62 - 36. Nadine Fest (AUT) 3,08 - 50. Rosina Schneeberger (AUT) 4,24 - 52. Lisa Grill (AUT) 4,71 Ausgeschieden: Nicole Schmidhofer (AUT), Ilka Stuhec (SLO)