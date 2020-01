ÖRV-Jubeltag: Steu/Koller und Gleirscher triumphieren in Altenberg

Altenberg – Olympiasieger David Gleirscher hat am Samstag seinen ersten Sieg im Kunstrodel-Weltcup gefeiert. Dem Tiroler Halbzeitführenden reichte in Altenberg die drittbeste Zeit in Lauf zwei, um sich 0,233 Sek. vor dem Südtiroler Dominik Fischnaller klar durchzusetzen. Dritter wurde der Deutsche Felix Loch (+0,270). Der Vorarlberger Jonas Müller, Dritter des ersten Laufs, stürzte in der Entscheidung.

Steu/Koller mit erstem Saisonsieg

Bereits zuvor hat das ÖRV-Duo Thomas Steu/Lorenz Koller seinen vierten Sieg im Doppelsitzer-Weltcup der Kunstbahnrodler gefeiert. Die beiden wiederholten in Altenberg ihren Vorjahres-Sieg souverän, der Vorsprung auf die zweitplatzierten Deutschen Toni Eggert/Sascha Benecken betrug 0,228 Sek. Yannick Müller/Armin Frauscher wurden Neunte. Im Doppelsitzer-Weltcup liegen Steu/Koller auf Rang drei.

„Der Ellbogen ist zwar noch etwas empfindlich, aber ich kann wieder alles machen. Wir haben in der Pause sehr gut gearbeitet, den Trainingsrückstand aufgeholt und sind am Start endlich wieder voll konkurrenzfähig. Der Speed war schon bei den letzten Weltcups am Punkt, bisher haben wir aber keine zwei guten Läufe am Stück abgeliefert. Heute hat einfach alles gepasst, jetzt gilt es den Schwung für die morgige Team-Staffel mitzunehmen“, erklärte Koller nach dem Rennen. (TT.com/APA)

Ergebnisse vom Weltcup der Kunstbahn-Rodler in Altenberg: Einsitzer Herren (Endstand nach zwei Läufen): 1. David Gleirscher (AUT) 1:48,150 Minuten - 2. Dominik Fischnaller (ITA) +0,233 Sek. - 3. Felix Loch (GER) 0,270. Weiter: 7. Wolfgang Kindl 0,508 - 12. Reinhard Egger 0,965 - 23. Nico Gleirscher 1,546 - 32. Jonas Müller (alle AUT) 4,102 Weltcupstand nach 6 von 12 Bewerben: 1. Roman Repilow (RUS) 466 Punkte - 2. Müller 385 - 3. Fischnaller 350. Weiter: 7. Egger 281 - 8. D. Gleirscher 269 - 12. Kindl 227 - 17. N. Gleirscher 112 Doppelsitzer (Endstand nach zwei Läufen): 1. Thomas Steu/Lorenz Koller (AUT) 1:23,779 Minuten - 2. Toni Eggert/Sascha Benecken (GER) + 0,228 Sek. - 3. Alexander Denisew/Wladislaw Antonow (RUS) 0,281. Weiter: 9. Yannick Müller/Armin Frauscher (AUT) 0,747 Weltcupstand (nach vier Bewerben): 1. Eggert/Benecken 555 Punkte - 2. Tobias Wendl/Tobias Arlt (GER) 471 - 3. Steu/Koller 401. Weiter: 12. Müller/Frauscher 161