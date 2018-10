Tennis: Thiem in Shanghai 2 - Thiem: „Nicht mein bester Tag“

Shanghai (APA) - Dominic Thiem ist nach der knappen Niederlage natürlich enttäuscht gewesen, er wollte aber im Doppel an der Seite von Robert Lindstedt (Mittwoch) noch weiterkommen. „Ich denke, das war nicht mein bester Tag und er hat sehr gut gespielt“, meinte Thiem nach seinem neuerlichen Einzel-Aus in Shanghai.

Vermutlich liegt ihm dieses 1000er-Turnier wohl auch wegen des sehr schnellen Belages nicht so sehr. „Die Plätze hier sind sehr schnell, offensichtlich sind viele Matches sehr eng. So auch unseres, aber am Ende hatte er im Tiebreak des dritten Satzes mehr Glück“, sagte Thiem. Er habe bis zum Ende gekämpft und es bis zum 6:6 geschafft. „Es war kein großartiges Match von mir. Aber es ist gut, so etwas passiert.“

An eine Heimreise denkt Thiem aber noch nicht. „Ich spiele ja noch Doppel. Hoffentlich spiele ich da gut und dann habe ich genügend Zeit für Wien, was sehr wichtig für mich ist.“ Grundsätzlich trainiere er sehr gut. „Matches sind eben anders. Ich hoffe, ich kann das (gute Training, Anm.) nach Wien mitnehmen.“