Maurer-Urteil - Liste Pilz: Falsches Signal an Frauen

Wien (APA) - Maria Stern, Parteichefin der Liste Pilz meldete sich zum Maurer-Schuldspruch am Dienstag zu Wort: „Mir ist bewusst, dass es heikel ist, laufende Verfahren zu kommentieren, aber die heutige Entscheidung ist eindeutig das falsche Signal an Frauen, speziell an jene, die weniger privilegiert sind und in Zukunft wahrscheinlich drei Mal überlegen werden, Belästigungen anzuzeigen.“

Der Fall drohe uns in Zeiten zurück zu führen, die wir eigentlich überwunden glaubten. Und das am Tag nach dem Frauenvolksbegehren, so Stern.

Gemeinsam mit anderen Oppositionspolitikern hat Stephanie Cox, Gleichbehandlungssprecherin der Liste Pilz, vor kurzem einen Antrag im Parlament eingebracht, der Opfern und Gerichten bessere Handhabe geben soll, gegen sexistische Cyberbelästiger vorzugehen. Dadurch soll erreicht werden, dass Belästigung online nicht vor Zeugen stattfinden muss, um als solche zu gelten. Dadurch hätte sich Sigi Maurer gegen die mutmaßliche Belästigungen des Account-Besitzers rechtlich zur Wehr setzen können.