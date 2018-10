US-Börsen zur Eröffnung unentschlossen

New York (APA) - Die US-Börsen sind am Dienstag ohne klare Tendenz in den Handel gestartet. Gegen 15.45 Uhr verlor der Dow Jones Industrial Index um 40,90 Einheiten oder 0,15 Prozent auf 26.445,88 Zähler. Der S&P-500 Index fiel 0,41 Punkte oder 0,01 Prozent auf 2.884,02 Zähler. Der Nasdaq Composite Index gewann hingegen um 15,46 Punkte oder 0,20 Prozent auf 7.751,41 Einheiten.

Die Zinserwartungen drückten auf die Stimmung an den Aktienmärkten. Es besteht die Sorge, dass steigende Zinsen die Attraktivität von Aktien gegenüber Anleihen schmälern könnten. Hinzu kamen wenig stützende Vorgaben aus Asien und Europa und dass der Internationale Währungsfonds in seiner aktuellen Prognose für die Weltwirtschaft seine Wachstumserwartungen nach unten korrigiert hat - unter anderem mit Verweis auf den von den USA verursachten Handelskonflikt.

Konjunkturdaten die für Kursbewegung sorgen könnten, bleiben heute Mangelware und so sorgten einzelne Analystenkommentare und Unternehmensmeldungen für Impulse an den New Yorker Börsen.

Vorbörslich waren beispielsweise die Anteilsscheine von Walmart in den Mittelpunkt gerückt. Die Deutsche Bank empfahl die Papiere zum Kauf. Der Einzelhandelskonzern ernte nun die Erträge aus langjährigen Investitionen in E-Commerce und Kundenservice, schrieb Analyst Paul Trussell. Die Voraussetzungen für Marktanteilsgewinne im Lebensmittelhandel seien nun gegeben. Im frühen Handel tendierte der Walmart-Kurs um 0,94 Prozent höher.

Deutlich verbilligt starteten die Aktien von American Airlines. Die Fluglinie hat zwar trotz des Hurrikans „Florence“ ihre Umsatzprognosen angehoben, trotzdem verloren die Papiere von American Airlines um klare 2,92 Prozent, obwohl sich vor Handelsstart ebenfalls ein Gewinn abgezeichnet hatte.

