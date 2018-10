Rohstoffe (17.00) - US-Ölpreis legt zu

Wien (APA) - Der US-Ölpreis hat am Dienstag im späten europäischen Handel etwas höher gegenüber dem Vortag tendiert. Gegen 17.00 Uhr kostete ein Barrel (159 Liter) der Ölsorte West Texas Intermediate (WTI) 74,55 Dollar und damit um 0,35 Prozent mehr als am Montag. Der Future auf ein Barrel der Nordseesorte Brent wurde mit 84,40 Dollar gehandelt.

Die Ölpreise haben ihre kurzzeitige Schwäche zu Wochenbeginn überwunden und legen wieder zu, formuliert die Commerzbank in ihrer Tagesinfo Rohstoffe. Positiv wirke auf die Ölpreisentwicklung die Nachricht eines spürbar sinkenden Ölangebots aus dem Iran.

Am Dienstag am Nachmittag lag der Goldpreis in London bei 1.188,17 Dollar und damit unter dem Schlusskurs von Montag von 1.190,56 Dollar. Auch Gold in Euro gerechnet hat sich laut Commerzbank-Analysten spürbar verbilligt, trotz der Schuldenkrise in Italien. Diese spitze sich nach Experteneinschätzung zu, was der Renditeabstand 10-jähriger Staatsanleihen zwischen Italien und Deutschland anzeigt. Erstmals seit fünfeinhalb Jahren hat sich der Abstand auf über 300 Basispunkte ausgeweitet, schreibt die Commerzbank weiter. Die italienische Regierung hatte Anfang voriger Woche einen Haushaltsentwurf für 2019 vorgelegt, der ein deutlich höheres Defizit vorsieht und als untragbar gewertet werde.

~ Rohöl (USD/Barrel): Zuletzt Änderung (%) Brent 84,40 83,91 +0,58 WTI 74,55 74,29 +0,35 OPEC-Daily 81,88 83,24 -1,63 Edelmetalle (Spot/USD): Gold 1.188,17 1.190,56 -0,20 Silber 14,37 14,39 -0,14 Platin 823,88 821,15 +0,33 Agrarprodukte (USD): Kaffee Robusta 134,95 134,70 +0,19 Kakao 2.120,00 2.086,00 +1,63 Zucker 353,50 350,20 +0,94 Mais 173,75 173,75 +0,00 Sojabohnen 890,38 894,75 -0,49 Weizen 208,25 207,75 +0,24 ~