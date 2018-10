Europaratsversammlung erteilt Kompromiss mit Russland vorerst Absage

Straßburg (APA/dpa) - In der Dauerkrise zwischen dem Europarat und Russland ist ein Lösungsvorstoß der Parlamentarischen Versammlung vorerst gescheitert. Die Abgeordneten in Straßburg sprachen sich am Dienstag mehrheitlich dafür aus, noch nicht über einen Kompromissvorschlag abzustimmen, der Moskaus Blockadehaltung gegenüber dem Europarat aufweichen sollte.

Stattdessen soll der Vorschlag in einer zukünftigen Sitzung der Versammlung erneut debattiert werden. Eine Rückkehr der russischen Delegation nach Straßburg im Jahr 2019 erscheint somit äußerst unwahrscheinlich.

Der Europarat mit Sitz in Straßburg hat zur Aufgabe, über die Menschenrechte in seinen 47 Mitgliedstaaten zu wachen, und agiert unabhängig von der EU. Hintergrund des Streits mit Russland sind Strafen, die die Parlamentarische Versammlung im Jahr 2014 gegen die 18 russischen Abgeordneten verhängt hatte - als Reaktion auf die Annexion der ukrainischen Halbinsel Krim. Die Russen verloren unter anderem Stimmrechte. Aus Protest schickt Moskau keine Abgeordneten mehr zu den Sitzungen der Versammlung. Moskau zahlt auch keine Beiträge mehr an den Europarat und droht mit dem Austritt.

Der nun vorerst nicht angenommene Kompromissvorschlag hatte unter anderem vorgesehen, die Hürden für mögliche Sanktionen zu erhöhen. Bei der Debatte am Dienstag wurde scharfe Kritik an den geplanten Änderungen laut: Zahlreiche Abgeordnete warfen dem Europarat vor, aus Geldsorgen dem russischen Druck nachzugeben. Moskau fordert, dass nationale Delegationen künftig überhaupt nicht mehr von Wahlen ausgeschlossen werden dürfen.

