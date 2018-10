US-Börsen im Verlauf wenig verändert

New York (APA) - Die US-Börsen haben sich am Dienstag im Verlauf weiter uneinheitlich gezeigt. Große Kursveränderungen gab es nicht zu sehen. Gegen 19.05 Uhr notierte der Dow Jones mit einem Minus von 90,64 Zählern oder 0,34 Prozent bei 26.396,14 Punkten.

Der S&P-500 Index notierte ebenfalls um 7,35 Punkte oder 0,25 Prozent leichter bei 2.877,08 Zähler. Der Nasdaq Composite Index erhöhte sich dagegen um 13,00 Zähler oder 0,17 Prozent auf 7.722,94 Einheiten.

Weiterhin drückt die Sorge um rascher als erwartet steigende US-Zinsen auf die Stimmung an den Märkten. Steigende Zinsen könnten die Attraktivität von Aktien gegenüber Anleihen schmälern.

Belastend hinzu kamen wenig stützende Vorgaben aus Asien und Europa sowie die Nachricht, dass der Internationale Währungsfonds in seiner aktuellen Prognose für die Weltwirtschaft seine Wachstumserwartungen nach unten korrigiert hat - unter anderem mit Verweis auf den von den USA verursachten Handelskonflikt.

Aus den USA kommen heute keine wichtigen Konjunkturimpulse. Für Einzelwerte sorgten dagegen Analystenkommentare für etwas Bewetung.

So zogen Papiere von Walmart um 2,10 Prozent an und setzten sich damit an die Spitze im Dow Jones. Die Deutsche Bank empfahl die Papiere zum Kauf. Der Einzelhandelskonzern ernte nun die Erträge aus langjährigen Investitionen in E-Commerce und Kundenservice, schrieb Analyst Paul Trussell. Die Voraussetzungen für Marktanteilsgewinne im Lebensmittelhandel seien nun gegeben.

Auf der Verliereseite büßten indessen Caterpillar klare 2,71 Prozent ein und DowDuPont gaben um klare 2,26 Prozent nach.

Indessen sackten die Aktien von American Airlines um klare 4,21 Prozent ab, obwohl die Fluglinie trotz des Hurrikans „Florence“ ihre Umsatzprognosen angehoben hat.

~ ISIN US2605661048 US6311011026 US78378X1072 ~ APA528 2018-10-09/19:07