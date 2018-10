Fußball: Gregoritsch für ÖFB-Länderspiele fraglich

Bad Waltersdorf (APA) - Michael Gregoritsch könnte wegen Oberschenkelproblemen für die anstehenden Fußball-Länderspiele ausfallen. Der Augsburg-Profi absolvierte im Rahmen das Dienstagnachmittag-Trainings nur ein individuelles Programm. Ob er bei der ÖFB-Auswahl in Bad Waltersdorf bleibt, war zunächst noch offen. Der zuletzt angeschlagene Marko Arnautovic hingegen trainierte erstmals in diesem Lehrgang mit dem Team.

Teamchef Franco Foda muss am Freitag im Nations-League-Spiel in Wien gegen Nordirland und am Dienstag im Testspiel in Herning gegen Dänemark bereits auf David Alaba (Muskelfaserriss im Oberschenkel), Florian Grillitsch (Innenbandzerrung im Knie) und Julian Baumgartlinger (im Aufbautraining nach Innenbandriss im Knie) verzichten.