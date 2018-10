Pariser Diplomaten: Merkel kommt zu Macrons Friedenskonferenz

Paris (APA/dpa) - Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) will laut Diplomaten am 11. November beim ersten Pariser „Forum für den Frieden“ des Staatschefs Emmanuel Macron dabei sein. Anlass für die Veranstaltung, zu der zahlreiche Staats- und Regierungschefs erwartet werden, ist das 100. Jubiläum des Waffenstillstandes im Ersten Weltkrieg, wie Diplomaten am Dienstag in Paris berichteten.

Zuvor sei ein französisch-deutsches Gedenken an das Weltkriegsende 1918 auf Spitzenebene geplant, berichteten die Diplomaten, ohne dabei ins Detail zu gehen. Sie bestätigten auch den Zeitplan, wonach der Elysee-Freundschaftsvertrag zwischen Deutschland und Frankreich bis zum nächsten Jahrestag am 22. Jänner kommenden Jahres erneuert werden soll. Der aktuelle Vertrag stammt vom 22. Jänner 1963 und war damals von Konrad Adenauer und Charles de Gaulle unterschrieben worden.