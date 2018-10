Boxen: Vizepräsident schaltete vor Präsidentschaftswahlen CAS ein

Lausanne (APA/dpa) - Vor den anstehenden Präsidentschaftswahlen im skandalumwitterten Amateurbox-Weltverband AIBA hat der bisherige Vizepräsident den Internationalen Sportgerichtshof CAS eingeschaltet. AIBA-Vizechef Serik Konakbajew aus Kasachstan will mit Hilfe einer CAS-Verfügung erreichen, dass er noch in die Kandidatenliste aufgenommen wird.

Der Sportgerichtshof teilte am Dienstagabend mit, es liege ihm ein entsprechender Antrag von Konakbajew vor. Darin beklagt der Funktionär, der auch Präsident der asiatischen Box-Konföderation ist, das AIBA-Wahlkomitee habe ihn am 1. Oktober nicht auf die Liste der Präsidentschaftskandidaten gesetzt. Die Wahlen sollen am 3. November in Moskau stattfinden.

Derzeit führt der Usbeke Gafur Rachimow nach dem Rücktritt von Wu Ching-Koo aus Taiwan als Interimspräsident die AIBA, er kandidiert auch als bisher einziger Funktionär beim Kongress in Moskau für das höchste Amt. Das US-Finanzministerium sieht in Rachimow eine führende Figur der kriminellen Unterwelt. Sein Vermögen in den USA ist eingefroren.

Das Internationale Olympische Komitee hat angesichts der Turbulenzen im Verband erst jüngst seine Drohung bekräftigt, Boxen aus dem olympischen Programm zu streichen.