Armenien - Bessere Lebensbedingungen durch Bio-Landwirtschaft

Eriwan (APA) - Ob Kräutertee, Honig oder die „Nationalfrucht“ Marille - bereits seit einigen Jahren gibt es Bestrebungen, die Bio-Landwirtschaft in Armenien auszuweiten. Die Austrian Development Agency (ADA) unterstützt seit 2015 im Rahmen der Organic Agriculture Support Initiative (OASI) Bauern in Armenien bei der Umstellung auf Bio-Produktion.

Honigproduktion hat in Armenien eine lange Tradition, erklärt George Tabakyan, dessen Unternehmen sich im Erdgeschoß eines Hauses nördlich des Stadtzentrums in der Hauptstadt Eriwan befindet. Aber gut Ding braucht Weile: „Die komplette Umstellung auf einen Bio-Betrieb dauert drei Jahre“, sagt Tabakyan. „Es beginnt mit den Bienenstöcken, die nicht aus Plastik sein dürfen. Das Wachs muss ausgetauscht werden, wenn zuvor künstliches verwendet wurde. Kontrolliert wird streng auf Schwermetalle und Verunreinigungen. Die Bienen dürfen sich nicht in kontaminiertem Gebiet aufhalten und auch zum Beispiel nicht in der Nähe von Asphalt - den essen sie nämlich und das ist dann im Honig nachweisbar. Derzeit helfen wir 26 Imkern bei der Umstellung auf ‚Bio‘.“

Das Wirtschaftswachstum des Landes konzentrierte sich bisher im Wesentlichen auf die Hauptstadt Eriwan - das Entwicklungsgefälle zwischen der Hauptstadt und den übrigen Regionen des Landes ist immer noch groß. Obwohl die Gewinnung und Verarbeitung von Rohstoffen die Industrie Armeniens dominieren, trug die Produktion des Landwirtschaftssektors 2017 immer noch 16 Prozent zum BIP bei. Seit 2011 ist Armenien eines der Schwerpunktländer der Österreichischen Entwicklungszusammenarbeit (OEZA).

„Im ganzen Land gibt es viele Ecken und Enden, wo die Natur unberührt ist, das ist ideal für die Bio-Landwirtschaft“, sagt David Muckenhuber, Teamleiter von OASI. „Wir sind in Armenien quasi Kickstarter. Österreich hat Know-how und Expertise auf diesem Gebiet.“ Ziele der Projekte sind die Steigerung der Wertschöpfung und die Verbesserung der rechtlichen Rahmenbedingungen der ökologischen Landwirtschaft. Die ADA steuert 500.000 Euro bei, zusätzlich verwaltet sie EU-Gelder - fast drei Millionen Euro - die in das Projekt fließen. Damit werden u.a. Marketingkosten, Werbematerialien, die Präsentation auf internationalen Fachmessen, Trainings und Schulungen für die geförderten Betriebe finanziert. Auch an der wissenschaftlichen Theorie fehlt es nicht: Im Rahmen eines Projekts der Universität für Bodenkultur in Wien wurde ein Curriculum entwickelt, um die armenische Biolandwirtschaft zu unterstützen.

Das Netzwerk der Imker, von denen Tabakyans Firma ihre Rohstoffe bezieht, reicht mittlerweile über ganz Armenien und wächst stetig. „Wir unterstützen die Imker und ihre Familien und wollen unsere Bioproduktion erweitern“, beschreibt Tabakyan seine Ziele. Verkauft werden die Produkte derzeit vor allem auf dem armenischen Markt, exportiert wird in Nischenmärkte wie etwa Japan. Denn auf dem internationalen Markt könnten die Bioprodukte nicht mithalten, meint der Unternehmer. „In der EU gibt es oft Industriehonig, Mischungen, die billig verkauft werden.“ Doch der Bio-Markt wachse. „Die meisten Armenier, 92 Prozent, kaufen direkt beim Imker, fast alle kennen jemanden. Zum ersten Mal machen wir nun aber auch Werbung für die Bio-Produkte.“

In einigen Supermärkten der Hauptstadt gibt es bereits spezielle „Bio-Ecken“, wo die Erzeugnisse angeboten werden. Auch wenn diese bei weitem noch nicht mit jenen in Österreich vergleichbar sind - wünschen würde sich Muckenhuber schon, die armenischen Bio-Produkte in Zukunft einmal auch in Feinkostgeschäften in Österreich zu sehen. Er sieht Potenzial: „Diese Produkte spielen eine wichtige Rolle, um das Leben der Menschen vor allem in den ärmeren Regionen des Landes besser zu machen. Es ist ein Weg, Wert zu schaffen. Wir wollen aber Nachhaltigkeit sehen. Das ist kein Geschenk an die Menschen, sondern eine Investition.“