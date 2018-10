Malaga feiert „Picassos Süden“

Madrid (APA) - Pablo Picasso feierte seinen internationalen Durchbruch in Paris. Hier prägte er den Kubismus, hier schuf er seine berühmtesten Werke. Die meiste Zeit seines Lebens verbrachte er in Frankreich - vor allem an der Côte d ?Azur, wo er 1973 in Mougins starb, ohne jemals wieder in seine spanische Heimat zurückgekehrt zu sein. Denn dort regierte der ihm verhasste faschistische Diktator Franco.

Dennoch vergaß der 1881 im südspanischen Malaga geborene Künstler niemals seine spanischen und vor allem andalusischen Wurzeln - weder persönlich noch künstlerisch. Das zeigt seit Dienstag eindrücklich das Picasso Museum Malaga mit der Ausstellung „Picassos Süden. Andalusische Referenzen“.

Zwar verbrachte Picasso nur seine Kinder- und frühen Jugendjahre in Malaga, bevor in mit 14 Jahren bereits an die Kunstakademie in Barcelona ging. Doch war es die Zeit seiner künstlerischen Orientierung. Sein Vater, Maler und Zeichenlehrer an der Kunstgewerbeschule in Malaga, unterrichtet ihn früh in konventionellen Maltechniken. Bereits als Achtjähriger vollendet er sein erstes Gemälde.

Von Beginn an hatten auch die Bestände andalusischer Museen - von iberischer Kunst bis zum spanischen Barock - eine große Wirkung auf Picassos Werk. So befinden sich unter den mehr als 200 Exponaten der Ausstellung nicht nur Gemälde, Zeichnungen, Skulpturen und sogar Dichtungen des Universalgenies, sondern auch bis zu 2.500 Jahre alte iberische Bronzestatuen, Mosaike sowie unzählige Werke von andalusischen Barockmeistern wie Bartolome Esteban Murillo, Diego Velazquez oder Francisco de Zurbaran. Der unmittelbare Vergleich zeigt, wie Picasso seine Kunst mit den Werken anderer Künstler aus seiner Heimat in den Dialog setzte, sich inspirieren ließ oder sich auch bewusst absonderte.

Natürlich habe sich auch die mittelalterliche deutsche und französische Kunst auf Picassos Schaffen ausgewirkt - stilistisch, formell und konzeptuell wurde Picasso jedoch stets von seiner andalusischen Heimat beeinflusst, stellt Museumsdirektor und Ausstellungskurator Jose Lebrero im Gespräch mit der APA klar. Dabei will sich Lebrero allerdings nicht zu sehr auf das Regionale begrenzen. „Andalusien ist eine kulturelle Konstruktion wie Spanien und Frankreich mit verschwimmenden Grenzen. Die Flamenco-Gitarre, der Stierkampf, die Auseinandersetzung mit tiefer, nahezu schmerzhafter Religiosität. Das sind sehr andalusische, aber natürlich auch spanische Traditionen, die wir immer wieder in seinem Werk finden“, so Lebrero. Velazquez, Murillo und Zurbaran stammten aus Sevilla, sind gleichzeitig aber auch spanische Barockmeister, in denen sich Picasso vor allem farblich mit seinen sehr mediterranen Tönen sehr inspirierte, sagt der Kurator.

Zu Beginn nimmt die Ausstellung den „mediterranen“ Picasso und sein künstlerisches Verhältnis zum Mittelmeer und der mediterranen Kultur unter die Lupe. Picassos andalusische Costa del Sol war stets ein Schmelztiegel verschiedener Kulturen - phönizisch, römisch, maurisch, spanisch, antik, christlich, islamisch. Auch das zeigt die Ausstellung in Malaga, indem sie Picassos Werke mit antiken Statuen, Figuren und Mosaiken aus der Region in den künstlerischen Dialog setzt. Nicht ohne Grund bezeichnete bereits der Dichter Guillaume Apollinaire seinen Freund Picasso als „römisch im Geiste und arabisch im Rhythmus“.

In neun Kapiteln beleuchtet die Sonderausstellung Picassos andalusisch-spanischen Wurzeln, etwa „Porträts“, „Lernen in den Museen“, „der magische Blick“, „Leben und Sterben im Barock“, „Rituale“ oder „Poesie des Südens“, welche Picasso 1935 während seiner künstlerischen Blockade verfasste.

Sogar in seinen avantgardistischen Bühnenbildern und Kostümen, die Picasso für das 1919 in London uraufgeführte Musikballett „Dreispitz“ des andalusischen Komponisten Manuel de Fallas kreierte, war er ein durch und durch andalusischer Künstler - trotz seiner Universalität. Auch das zeigt die Ausstellung in Malaga, mit welcher das Picasso Museum heuer sein 15-Jahr-Jubiläum feiert.

Die Ausstellung soll „Picasso in gewisser Weise wieder mit seiner andalusischen Heimat verbinden“, erklärt Jose Lebrero. Denn seine Heimat vergaß Picasso niemals. Im Gegenteil, wie eine Tonaufnahme in der Ausstellung beweist: Gerade weil er fast sein ganzes Leben in Frankreich lebte, fühle er sich mehr Spanier als je zuvor, hört man den Künstler mit 80 Jahren in einem Radiointerview mit einem spanischen Journalisten sagen.

Für die bis 3. Februar 2019 laufende Ausstellung „Picassos Süden. Andalusische Referenzen“ liehen dabei nicht nur Dutzende andalusische Museen dem Picasso Museum in Malaga ihre Werke. Auch zahlreiche internationale Museen und Kunst-Stiftungen wie das Centre Pompidou, das Königin Sofia Museum, das Kunstmuseum Basel oder die Picasso-Museen aus Paris und Barcelona beteiligen sich an der Sonderschau, die zeitgleich mit dem IV. Internationalen Picasso-Kongress in Malaga eröffnet wurde.

Noch bis zum Donnerstag begegnen einander 24 der international renommiertesten Picasso-Experten in der andalusischen Küstenmetropole, um neueste Erkenntnisse und Forschungsergebnisse über das Universalgenie vorzustellen. So wusste man bisher beispielsweise wenig über den Einfluss von Picasso auf die afrikanische Kunst zwischen den 40er und 60er-Jahren, über seine Beeinflussung der Kunstszene im Nahen Osten in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts oder über seine konzeptuellen Verbindungen zu Freuds Theorien.

