Wiener Aktienmarkt vorbörslich kaum verändert erwartet

Wien (APA) - Heimische Aktienhändler erwarten die Eröffnung an der Wiener Börse am Mittwoch mit unveränderter Tendenz. Zu Handelsbeginn dürfte der ATX nach Händlerschätzungen ungefähr auf dem Schluss-Stand vom Dienstag (3.333,78) liegen. Im weiteren Tagesverlauf sehen Marktteilnehmer den ATX in einer Bandbreite zwischen 3.299,00 und 3.339,00 Einheiten. Der APA-Konsensus, die ATX-Prognose wichtiger Banken, geht von einem ATX-Schluss bei 3.305,00 Punkten aus.

Die Belastungsfaktoren wie der Handelsstreit, Italien und steigende Zinsen haben sich wenig geändert, schreibt Christian Schmidt von der Helaba-Bank. Verstärkt rücke Griechenland nun in den Fokus, da der Bankenindex zuletzt herbe Verluste verbucht habe. Anleger würden sich zudem sorgen um die beginnende Quartalssaison machen.

In Wien warten OMV und Flughafen Wien mit Ergebnissen auf. Am Wiener Flughafen wurden im September rund 2,7 Millionen Passagiere abgefertigt, das waren um 10,9 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Das Passagieraufkommen der Flughafen-Wien-Gruppe (Flughafen Wien, Malta Airport und Flughafen Kosice) legte um 11,2 Prozent auf 3,5 Millionen Reisende zu. Die Aktien gingen am Dienstag mit einem Minus von 1,14 Prozent aus dem Handel.

Hingegen hatten die OMV-Papiere am Vortag um 1,56 Prozent zugelegt. Der Verkauf des türkischen Gaskraftwerks Samsun, der im dritten Quartal finalisiert wurde, belastet beim Öl- und Gaskonzern das Ergebnis. Im Periodenüberschuss würden Verluste von etwa 160 Mio. Euro anfallen, bedingt durch die Aufarbeitung des Fremdwährungs-Exposure. Ursache sei die Negativentwicklung der Lira gegenüber dem Euro seit der Investition ins Kraftwerk, so die OMV.

Am Dienstag hatte der ATX um 0,03 Prozent schwächer bei 3.333,78 Punkten geschlossen.

Die größten Kursgewinner im prime market am Dienstag:

~ Zumtobel +4,51% 8,46 Euro CA Immo +1,79% 30,64 Euro Vienna Insurance Group +1,63% 25,00 Euro ~ Die größten Kursverlierer im prime market am Dienstag:

~ Valneva -3,08% 3,62 Euro FACC -2,93% 17,22 Euro Agrana -2,73% 18,50 Euro ~

