Papiersammler in Hongkong - Zum Broterwerb täglich 300 Kilo Karton

Hongkong (APA/AFP) - Von 20 Jahren Papiersammeln auf den Straßen Hongkongs sind die Finger von Au Fung Lan krumm geworden. Die 67-Jährige ist eine von rund 2.900 Müllsammlern, meist Frauen über 60, die mit Kartons beladene Wagen durch den dichten Verkehr der chinesischen Sonderverwaltungszone schieben. Nun könnte Chinas Importstoff für Abfälle Müllsammlern wie Au die Existenzgrundlage rauben.

Die Papiersammler holen den Verpackungsmüll von Geschäften, Märkten und Wohnkomplexen ab und verkaufen ihn für ein paar Dollar an Recyclingdepots. Diese verschiffen ihn dann - nach Behördenangaben gingen 2016 bis zu 95 Prozent auf das chinesische Festland, da die ehemalige britische Kolonie Hongkong keine eigenen Recyclinganlagen hat.

Doch China will nicht länger die Müllhalde der Welt sein und schließt seine Tore zumindest für ausländischen Müll. Bis 2020 will Peking gar keine festen Abfälle mehr annehmen.

Zurzeit arbeitet Au noch 14 Stunden am Tag, um für ihren Lebensabend vorzusorgen. Wenn sie und ihr 77-jähriger Ehemann, der ebenfalls Papier sammelt, mit der Arbeit aufhören, wollen sie sich eine Pflegekraft leisten können. „Manche bezeichnen unsere Arbeit als grob und schauen auf uns herab. Sie sagen: Ihr seid so alt, geht nach Hause und genießt das Leben“, erzählt sie. „Aber wenn ich noch arbeiten kann, will ich nicht auf andere angewiesen sein.“

Au begann mit dem Papiersammeln, als sie ihren Job als Fabrikarbeiterin verlor. Ihre drei Kinder sind erwachsen und arbeiten, aber Au will nicht von ihren Zuwendungen leben. Von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang sammelt sie 300 Kilogramm Karton, die sie für je einen Hongkong-Dollar verkauft und damit umgerechnet rund 33,50 Euro pro Tag verdient.

Verglichen mit den durchschnittlichen Tageseinnahmen eines Müllsammlers von 5,18 Euro ist das nach Angaben der Organisation Waste Pickers Platform (WPP) ein enormes Arbeitspensum. Das jahrelange Zerreißen und Glätten der Kartons macht Au für ihre krummen Finger verantwortlich. Zwei Mal wurde sie während der Arbeit von einem Auto angefahren und trug Verletzungen an Schultern und Füßen davon.

Mehrfach wurden Wagen und Kartons von staatlichen Hygieneinspektoren beschlagnahmt. Aber Au sagt, sie genieße die Freiheit des selbstständigen Arbeitens. Eine soziale oder rechtliche Absicherung haben die Müllsammler nicht.

Nun könnte die neue Abfallpolitik Pekings diesen informellen Wirtschaftszweig zerstören und die Menschen um ihr mageres Einkommen bringen. Laut WPP sind 80 Prozent der Papiersammler über 60 Jahre alt, die ältesten in ihren 90ern. Vier Fünftel sind Frauen, und ein Drittel arbeitet mindestens acht Stunden am Tag. Für viele ist es eine Ergänzung zu einer kleinen Pension in einer Stadt, in der die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter aufgeht.

Auch für die Recyclingdepots könnte sich Chinas Politik als katastrophal erweisen, sagt Jacky Lau, Leiter einer lokalen Organisation von Recyclingunternehmen. Nach WPP-Schätzungen werden von den Sammlern täglich mindestens 193 Tonnen Abfall an die Depots geliefert. Müssen sie schließen, werden sich in Hongkong bald Altpapierberge türmen - die Deponien sind bereits übervoll. Lau hofft, dass Peking seinen Abfallstopp zumindest für die Sonderverwaltungszone überdenkt.

Au wird von ihren Kindern bereits gedrängt, mit dem Sammeln aufzuhören - vergeblich. „Ich sagte ihnen, wenn ihnen das peinlich ist, sollten sie mich nicht mehr Mama rufen“, sagt sie. „Danach waren sie still.“