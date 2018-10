Unfall mit Fahrerflucht mündete im Burgenland in Rauferei

Großwarasdorf (APA) - Ein Unfall mit Fahrerflucht hat am Dienstagnachmittag in Großwarasdorf (Bezirk Oberpullendorf) mit einer Rauferei geendet. Ein 66-Jähriger fuhr mit seinem Pkw in den Wagen eines 33-Jährigen und flüchtete. Der jüngere Autofahrer wendete und fuhr dem Mann nach. Kurz darauf stiegen die beiden aus und lieferten sich eine verbale Auseinandersetzung bis der 66-Jährige zuschlug, so die Polizei.

Beamte konnten die Auseinandersetzung - der ältere Lenker soll dem jüngeren mit der Hand an den Hals geschlagen haben - rasch schlichten. Bei der Aufnahme des Unfalls fiel den Polizisten auf, dass der 66-Jährige „deutliche Alkoholisierungsmerkmale“ aufwies. Ein Test ergab schließlich einen Wert von 1,88 Promille Alkohol im Blut, teilte die Exekutive heute, Mittwoch, mit.

Dem 66-Jährigen wurde der Führerschein abgenommen. Er wird außerdem wegen Fahreflucht, Alkohol am Steuer sowie wegen Körperverletzung angezeigt. Der 33-Jährige wurde bei der Rauferei leicht verletzt.