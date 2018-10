Kosten für Wohnungsbau in Deutschland stark gestiegen

Berlin (APA/Reuters) - In Deutschland steigen die Kosten für den Neubau von Wohngebäuden derzeit so stark wie seit elf Jahren nicht mehr. Die sogenannten Baupreise zogen im August um 4,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat an, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch mitteilte. Ein größeres Plus in dieser vierteljährlich erhobenen Statistik gab es zuletzt Ende 2007 mit 5,7 Prozent.

Die Baubranche macht für die Kostenentwicklung die hohe Nachfrage bei gleichzeitig stark ausgelasteten Unternehmen, steigende Materialkosten und strengere Vorschriften verantwortlich. Dem Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen zufolge hat sich die Zahl der Vorschriften seit 1990 mehr als vervierfacht - von den Bereichen Lärm- und Brandschutz bis hin zur Energieeinsparverordnung und Barrierefreiheit.

Nicht nur für Wohnungen müssen Bauherren tiefer in die Tasche greifen, sondern auch für Bürogebäude. Hier zogen die Neubaupreise um 4,7 Prozent an, für gewerbliche Betriebsgebäude wie Fabriken oder Supermärkte um 4,8 Prozent. Der Straßenbau verteuerte sich sogar um 6,7 Prozent. Instandhaltungsarbeiten an Wohngebäuden kosteten 4,1 Prozent mehr.