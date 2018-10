Unbekannte schossen in Bregenz auf Wohnhäuser

Bregenz (APA) - Unbekannte haben am Samstag- und Sonntagvormittag zwei Gebäude am Brachsenweg in Bregenz beschossen. Dabei gingen Fensterscheiben von zwei Wohnungen zu Bruch. Verletzt wurde niemand. Die Polizei vermutet als Tatwaffe ein Luftdruckgewehr oder eine Softgun und bat um Hinweise (059/133-8120).

Am Samstag schossen der oder die Täter Polizeiangaben zufolge gegen 9.45 Uhr und am Sonntag zwischen 9.30 und 10.30 Uhr auf die Fenster zweier Häuser am Brachsenweg. Jeweils das äußere Glas einer Zweifachverglasung an zwei Fenstern wurde dabei beschädigt.