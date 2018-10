Wiener Börse (Eröffnung) - ATX dreht am Vormittag ins Minus

Wien (APA) - Die Wiener Börse ist am Mittwoch im Frühhandel nach einem freundlichen Auftakt in die Verlustzone gedreht. Damit folgt der ATX dem schwachen europäischen Börsenumfeld. Der heimische Leitindex wurde gegen 9.45 Uhr mit 3.322,42 Punkten nach 3.333,78 Einheiten am Dienstag errechnet, das ist ein Minus von 11,36 Punkten bzw. 0,34 Prozent.

Konjunkturseitig stehen in Europa Zahlen zur Industrieproduktion in Italien und Großbritannien am Programm. In der Früh wurde bekannt, dass die französische Industrie ihre Produktion im August den dritten Monat in Folge ausgeweitet hat. Die Fertigung legte im Monatsvergleich um 0,3 Prozent zu.

Am Nachmittag richtet sich der Blick der Anleger auf die US-Erzeugerpreise. Die Vorgaben seien noch uneinheitlich, schreibt Christian Schmidt von der Helaba-Bank. Während die mittelfristige Perspektive für die Teuerungsrate nach oben gerichtet sei, präsentieren sich die Hinweise für die monatliche Veränderung nicht so deutlich, hieß es weiter.

An die Spitze des ATX stiegen die OMV-Aktien mit plus 0,96 Prozent auf 50,68 Euro, obwohl der Verkauf des türkischen Gaskraftwerks Samsun das Ergebnis des Öl- und Gaskonzern im dritten Quartal belastete. Im Periodenüberschuss würden Verluste von etwa 160 Mio. Euro anfallen, bedingt durch die Aufarbeitung des Fremdwährungs-Exposure. Ursache sei die Negativentwicklung der Lira gegenüber dem Euro seit der Investition ins Kraftwerk, so die OMV.

Auch die Papiere von Flughafen Wien stiegen um 0,14 Prozent auf 34,65 Euro. Am Wiener Flughafen wurden im September rund 2,7 Millionen Passagiere abgefertigt, das waren um 10,9 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum.

Hingegen dürften die schwergewichtigen Banken den ATX belastet haben. BAWAG fielen um 0,20 Prozent, Erste Group um 0,55 Prozent und Raiffeisen um 1,46 Prozent.

Der ATX Prime notierte bei 1.674,07 Zählern und damit um 0,33 Prozent oder 5,59 Punkte tiefer. Im prime market zeigten sich elf Titel mit höheren Kursen, 22 mit tieferen und drei unverändert. In einer Aktie kam es bisher zu keiner Kursbildung. Bis 9.45 Uhr wurden im prime market insgesamt 366.009 (Vortag: 375.022) Stück Aktien in Einfachzählung mit einem Kurswert von 10,65 (11,97) Mio. Euro (Doppelzählung) gehandelt.

