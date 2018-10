Baseball: Yankees im MLB-Spitzenduell gegen Red Sox ausgeschieden

New York (APA/sda) - Für die New York Yankees, mit 27 Titeln (zuletzt 2009) der Krösus im nordamerikanischen Major League Baseball (MLB), sind die Play-offs im Viertelfinale zu Ende gegangen. Die Yankees unterlagen den Boston Red Sox in der „best of five“-Serie mit 1:3 Siegen. Boston gewann am Dienstag in New York die vierte Partie mit 4:3.

Die knappe Entscheidung im MLB-Schlager wurde erst im neunten und letzten Inning Tatsache, nachdem die Offiziellen Zeitlupenaufnahmen konsultiert hatten. Im Halbfinale treffen die Red Sox nun auf Titelverteidiger Houston Astros.